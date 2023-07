Elektrische brommer veroorzaakt zware brand en maakt woning onbewoonbaar in Beveren

De brand gebeurde dinsdagmiddag in de Groothofstraat in Beveren, bij Roeselare. In de huurwoning stond een elektrische brommer die de bewoner net had aangekocht. "Ik kocht de brommer om mee te zijn met de tijd. Er wordt nu vaker voor elektrische voertuigen gekozen. Ik laadde in de voormiddag mijn brommer buiten op. Toen het begon te druppelen, zette ik de brommer in de gang", vertelt de bewoner van 57.

Even later werd hij opgeschrikt door een aantal luide knallen. De man kon op tijd wegvluchten langs de achterzijde van de woning. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De woning van de buurman moest geventileerd worden, omdat er sprake was van rookontwikkeling. Het huis waar de brand uitbrak, is onbewoonbaar. De bewoner kan vannacht in een hotel in de buurt verblijven. Er wordt nu gekeken of er een crisiswoning vrij is waarin hij terecht kan.