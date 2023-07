Elke Roex stopt als schepen in Anderlecht

Roex, die is opgegroeid in Anderlecht, zette haar eerste stappen in de politiek op het kabinet van Johan Vande Lanotte. Ze specialiseerde zich in de sociale economie. Ze werd in 2004 in het Vlaams parlement verkozen voor de toenmalige SP.A. Na de verkiezingen van 2009 zetelde ze in het Brussels parlement, waar ze ook fractieleider werd voor SP.A.