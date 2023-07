Enige Brusselse openluchtzwembad FLOW opent de deuren

Nieuw dit jaar is de biologische waterbehandeling van het zwembad. Daarmee wordt via planten en micro-organismen het water proper gehouden, waardoor geen chloor meer gebruikt moet worden. "Deze ecologische manier voor het behandelen van water wordt voor de eerste keer toegepast in Brussel", meent de organisatie. "Dit is mogelijk dankzij een nieuw besluit van de Brusselse regering over de uitbating van zwembaden, van kracht sinds maart 2023. FLOW biedt zo de kans om hands-on ervaring op te doen voor toekomstige projecten zoals de zwemzone in het Park van Neerpede."