Nieuwe expo in kasteel van Alden Biesen zet vrouwen centraal

'BEELD/schoon. Vrouwen aan het woord', dat is de naam van een nieuwe expo in Alden Biesen. "We willen hier deze zomer de vrouw centraal zetten", zegt Patricia Vincent, coördinator van de expo's en erfgoed in Alden Biesen. "Toen de landcommandeurs hier zes eeuwen lang resideerden, waren vrouwen taboe in Alden Biesen. Op een zeldzame melk- of keukenmeid na resideerden hier geen vrouwen."