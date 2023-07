Mechelen zet privébewakers in om veiligheid in centrum te verhogen en winkeldiefstallen tegen te gaan

"Mechelen is een drukbezochte winkelstad, heel veel mensen komen graag naar onze stad", zegt Mechels schepen Rina Rabau Nkandu (Groen). "Alleen hebben niet alle mensen even goede bedoelingen", voegt ze eraan toe. Handelaars gaven aan dat er de laatste tijd nogal wat diefstallen worden gepleegd. Naast de extra camerabewaking, doet de stad nu ook een beroep op privébewakers om een oogje in het zeil te houden.