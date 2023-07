Filip uit Ronse reed met de Lokerse Antieke Velokes per hoge bi-fiets van Parijs naar Londen

De Antieke Velokes hadden veel bekijks. Ze reden in passende kledij. "Vooral in Frankijk was het fantastisch." De Velokes waren uitgenodigd bij scholen en de kinderen mochten op de fietsen klimmen. Morgen opnieuw een dergelijke tocht starten, dat ziet Filip toch niet zitten. Het eerste deel in Engeland bleek een stevige klim van 120 meter op de kliffen. "Dat was tijdens het spitsuur, toch wel gevaarlijk."