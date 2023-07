Frankrijk repatrieert 10 vrouwen en 25 kinderen uit gevangenenkampen in Syrië

De Franse vrouwen waren uit eigen wil afgereisd naar Iraakse en Syrische gebieden die door jihadistische groeperingen gecontroleerd worden. Ze werden gevangengenomen na de val van het kalifaat in 2019. In Frankrijk zullen ze worden overgedragen "aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten", zo meldt het ministerie. De gerepatrieerde minderjarigen zullen dan weer worden toevertrouwd aan "diensten die verantwoordelijk zijn voor kinderwelzijn".

Het is al de vierde keer in een jaar tijd dat Frankrijk een grootschalige repatriëringsoperatie uit Syrische kampen uitvoert. In de zomer van 2022 had het land een einde gemaakt aan het beleid waarbij de repatriëringen geval per geval worden behandeld. Bij de drie vorige operaties werden in totaal al 46 vrouwen en 107 kinderen teruggehaald naar Frankrijk.

De terugkeer van familieleden van vermoorde of gevangengenomen jihadisten is een gevoelig onderwerp in Europa en in het bijzonder in Frankrijk, dat meermaals een doelwit was van jihadistische aanvallen. Eerder werd Frankrijk al veroordeeld door de Verenigde Naties voor het weigeren van repatriatie van vrouwen en kinderen uit Syrië, dat beschouwd werd als overtreding van de VN-conventies tegen marteling en wrede, inhumane en vernederende behandeling.