Dan toch geen hotel op de Steenberg in Kinrooi, gemeente gaat verloederde horecazaak aan dagstrand afbreken

Intussen staat de leegstaande brasserie aan het dagstrand aan de Steenberg te verloederen. "De gemeente gaat die na de zomer slopen en alles netjes opruimen", vertelt burgemeester Wim Rutten (CD&V). "Dan komt de site weer vrij. We gaan dan even de kat uit de boom kijken en zien hoe het evolueert met het vakantiedorp. Misschien gaan er dan nieuwe behoeften ontstaan, attracties bijvoorbeeld. Ook een nieuw hotel behoort tot de mogelijkheden, we houden alle opties open."