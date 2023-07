Helft Vlaamse huishoudens kan tot 700 euro besparen door op zoek te gaan naar goedkopere energiecontracten

Uit de statistieken van de Vlaamse energieregulator de VREG blijkt hoe snel het is gegaan: in maart vorig jaar waren nog 63,2 procent van de elektriciteitscontracten in Vlaanderen vast, in maart van dit jaar waren dat er nog amper 31,6 procent. Voor gas zakte het aandeel over dezelfde periode van 60,1 procent naar 33,3 procent.