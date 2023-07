Minister Crevits haalt scherp uit naar woon- en zorggroep Triamant na melding wantoestanden: "Verpletterende verantwoordelijkheid"

Vooruit-parlementslid Hannes Anaf verwijst naar eerdere inspectieverslagen en vindt dat de overheid sneller had kunnen ingrijpen. Hij vindt ook dat de overheid strenger moet optreden. "Dit soort cowboys moeten uit de zorgsector. We hebben dit al eerder gezien. Er worden constructies opgezet om winst te maken ten koste van de zorg aan de bewoners. Waarom kan er in die gevallen geen zorgverbod worden uitgesproken? Dat is ook in het belang van de mensen in de sector die het wél goed menen", aldus Anaf.