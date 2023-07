Jenin, het Palestijnse vluchtelingenkamp dat allang geen kamp meer is: waarom valt Israël er zo vaak binnen?

De term vluchtelingenkamp wordt vaak geassocieerd met tentenkampen, zoals de kampen in Turkije waar honderdduizenden Syrische vluchtelingen verblijven of de migrantenkampen van weleer in bijvoorbeeld Calais. Dat is het "vluchtelingenkamp" van Jenin al lang niet meer. Het is meer een vluchtelingenwijk binnen de stad, met huizen in plaats van tenten.

Het oorspronkelijke kamp werd opgericht begin jaren 1950. Het is het meest noordelijke kamp op de Westelijke Jordaanoever. Palestijnse vluchtelingen zochten er onderdak na de oprichting van de staat Israël en de Israëlisch-Arabische oorlog. Ze kwamen uit verschillende oorspronkelijk Palestijnse gemeentes zoals Haifa en Nazareth die nu binnen de grenzen van Israël liggen, met name in het noorden van het land.

Volgens de Verenigde Naties zouden er vandaag zo'n 14.000 mensen wonen. Andere bronnen spreken over 12.000 tot 16.000. Allemaal zijn ze geregistreerd als vluchteling bij UNRWA, hoewel de meesten niet zelf op de vlucht zijn geslagen. Het merendeel van de inwoners zijn nakomelingen van de eerste vluchtelingen 70 jaar geleden. Ze worden als vluchtelingen van de vierde generatie beschouwd.