Keerbergse mandenvlechtster maakt eerste reuzin in wilgenhout

De reuzin is enig in haar soort omdat ze volledig gevlochten is van wilgentakken. Niet alleen de structuur en armen, maar ook haar "kleren" en hoofd. De reuzin zal dienen als pronkstuk van de markt en opgesteld staan voor de kerk van Lichtenfels. Het hele gevaarte is 4 meter groot en weegt 50 kilogram, vertelt Lieve Liekens: "Ik heb verschillende technieken gebruikt uit het mandenvlechten om deze reuzin te maken. Ik ken geen enkel reus ter wereld die gemaakt is van wilgentenen."



Op 19 juli wordt de reuzin geïnstalleerd in Lichtenfels in Duitsland. Daar zal ze dienen als "eyecatcher" voor de grote beurs van regionale Duitse mandenvlechters. De Duitsers kijken wel raar op van zo'n grote reuzenconstructie, vertelt Lieve: "Daar in Duitsland kennen ze dat niet, metershoge reuzen die worden rondgedragen. Ik leg dan uit dat het een eeuwenoude traditie uit Vlaanderen is en dat ze meestappen in processies en stoeten." Later krijgt de reuzin een plaatsje in de lokale mandenvlechterschool van Lichtenfels.