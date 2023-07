Houden supermarkten prijzen kunstmatig hoog? Testaankoop dient een klacht in bij Mededingingsautoriteit

“Het is duidelijk dat de vrije markt hier niet in het voordeel van de consument speelt”, stelt Laura Clays vast. “De supermarktprijzen worden zeer snel verhoogd als de groothandelsprijzen op de internationale markt stijgen, maar in de omgekeerde richting gebeurt dat amper of zeer traag. Volgens de Europese Centrale Bank is er in verschillende sectoren sprake van zogenoemde ‘graaiflatie’, maar volgens de Nationale Bank van België is daar in ons land geen sprake van."

We spreken over graaiflatie als bedrijven hun prijzen sterker verhogen dan nodig is om hun toegenomen kosten te dekken en zo de algemene inflatie onnodig laten stijgen.

"We hebben dringend nood aan objectieve gegevens, zodat we de nodige maatregelen te kunnen nemen om de koopkracht van gezinnen beter te beschermen. Daarom vragen we aan de Belgische Mededingingsautoriteit een onderzoek.”

De Belgische Mededingingsautoriteit is een onafhankelijke administratieve instantie die bevoegd is voor de bescherming van de vrije economische mededinging in ons land.