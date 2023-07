Koning Albert mag morgen het ziekenhuis verlaten

Koning Albert werd op dinsdag 27 juni opgenomen in het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden in kasteel Belvédère, zijn officiële residentie in Laken. De koning vertoonde tekenen van uitdroging en moest onderzocht en verzorgd worden.

Bijkomende analyses toonden aan dat koning Albert ook een bloedinfectie had opgelopen, waarvoor hij de afgelopen dagen op tijd behandeld kon worden. De koning stelt het goed en zal de komende dagen verder thuis rusten en herstellen.