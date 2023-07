Laagste energieverbruik in België sinds 1995

De cijfers van de FOD Economie bevestigen ook dat we nog altijd aardgas uit Rusland verbruiken in ons land. Dat gebeurt in de vorm van LNG of vloeibaar gemaakt aardgas. Russisch LNG dat via Zeebrugge werd ingevoerd, was goed voor 3 procent van ons aardgasverbruik. Dat is wel minder dan de voorbije jaren. In 2021 was Russisch LNG goed voor 7 procent van ons aardgasverbruik.