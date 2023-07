Mysteries van Vlaanderen: ligt er een Minerva begraven in de tuin van Rik in Putte? (deel 1) 

Eduard Monsieur was de vorige eigenaar van het huis. Hij was hoofdonderwijzer en woonde er van 1920 tot 1944. Van de overbuurvrouw hoorde Rik dat Eduard tijdens de Tweede Wereldoorlog samengewerkt zou hebben met de Duitsers. De vrouw zei ook nog dat hij na de bevrijding gevlucht is met zijn zonen en dochter. Daarna zijn ze in Mechelen in de gevangenis terecht gekomen. Rik wou meer weten over dit verhaal om het uniform, het pistool en de andere vondsten te kunnen plaatsen. Daarom zocht hij een kleindochter van Eduard op internet op. En toen vertelde ze hem nog iets veel spectaculairders!

"Ik vertrek met mijn man naar de kust en wil een geheim met je delen. Ik wil het kwijt voor moest er iets gebeuren onderweg." De kleindochter vertelde toen een verhaal dat ze meerdere keren van haar moeder gehoord had: "Mijn grootvader heeft een Minerva begraven op het einde van de oorlog. De auto is ingepakt in stro en folie.". Volgens de kleindochter zou het een auto zijn van wel 5 meter lang die heel goed onderhouden werd door haar grootvader. Hij blonk en had uitgebouwde spatborden en grote koplampen.