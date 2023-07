Gisteren werd wereldwijd warmste daggemiddelde ooit opgetekend

Verwacht wordt dat deze en andere waarnemingen een voorsmaakje vormen voor El Niño, een weerfenomeen dat wordt geassocieerd met oplopende temperaturen. Daarnaast speelt nog de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming.

De afgelopen junimaand brak al verschillende records, in Azië maar ook in Europa. Zo was in ons land de voorbije maand de warmste en zonnigste maand sinds het begin van de metingen. De gemiddelde temperatuur in juni steeg voor het eerst boven de 20 graden.