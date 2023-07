Maarten Put wordt de nieuwe stoker van het Jenevermuseum in Hasselt

Het Jenevermuseum in Hasselt heeft een nieuwe stoker: Maarten Put uit Houthalen gaat er op 1 september aan de slag. Hij heeft een opleiding voedseltechnologie gevolgd en werkte de voorbije jaren in de brouwerijsector. In het Jenevermuseum moet hij niet alleen de jenever stoken in de historische installaties, hij is ook het aanspreekpunt voor de bezoekers.