Man uit Ekeren zorgt 2 weken voor kat die niet van hem blijkt te zijn: "Ze lustte haar lievelingssnoepjes niet meer"

Rosita Leonardo, het baasje van Marieke, heeft die man zelfs gezien, toen hij zijn kat kwam ophalen. "Ik zag hem lopen met een bak en er was een vrouw van de bewaking bij. Ik vroeg of ze zwerfkatten kwamen ophalen, want in de buurt zijn er mensen die daarvoor zorgen. Maar de man zei dat zijn vermiste kat teruggevonden was. Ik vertelde dat die van ons ook vermist was en vroeg aan de bewaker of ze mij ook kon helpen. Ik liet nog foto's zien en de vrouw beloofde dat ze ging uitkijken. Maar toen was de man al vertrokken."