Threads gaat concurrentie aan met Twitter: goeie zet van Meta?

In de App Store van Apple is "Threads, an Instagram app" al beschikbaar als pre-order. Eerder was de app ook al opgedoken in de Google Play Store. Threads wordt door de makers omschreven als een "text-based conversation app", wat lijkt te bevestigen dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, met deze nieuwe applicatie vooral de concurrentie met Twitter wil aangaan, waar de focus ook op tekst ligt.