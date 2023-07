Sint-Truiden sluit hondenzwemvijver aan de Trudobron preventief uit vrees voor blauwalgen

Plannen om met je viervoeter komend weekend verkoeling op te zoeken in de hondenvijver aan de Trudobron in Sint-Truiden? Die berg je beter op want burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) heeft de preventieve sluiting van de vijver bevolen. "We hebben een melding gekregen dat er algenvorming was op de zwemvijver. Onze technische dienst is ter plaatse gegaan en nam stalen om te achterhalen om welke soort algen het gaat."