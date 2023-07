Mol sluit dansschool zonder vergunning

De dansschool Art in Motion aan de Venakkerstraat is tijdelijk gesloten door de gemeente. Die zegt dat ze de initiatiefnemers herhaaldelijk heeft gewaarschuwd dat een dansschool op die plaats niet vergund is. Er werd voorgesteld om zo snel mogelijk een regularisatieaanvraag in te dienen. Die zou de gemeente dan verder bekijken. Hiervoor heeft de dansschool niet de nodige stappen gezet, aldus het gemeentebestuur. Er waren ook herhaaldelijk klachten over geluidsoverlast.