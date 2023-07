Familie neergeschoten Nahel dient klacht in tegen oprichter omstreden inzamelingsactie voor agent

Waarover gaat het?

Vorige week dinsdag overleed de 17-jarige Nahel bij een politiecontrole in Nanterre, bij Parijs. De jongen werd tegengehouden voor controle na meerdere verkeersovertredingen. Hij weigerde, waarna hij doorreed. Er werd een schot gelost, de tiener was geraakt en overleed. Sindsdien is het in meerdere steden in Frankrijk bijzonder onrustig, vooral 's nachts. Honderden betogers, vooral jongeren, zijn daarbij opgepakt. De agent die betrokken was bij de schietpartij, is aangeklaagd voor doodslag.