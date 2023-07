NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg blijft nog (minstens) een jaar langer op post

Toen de oorlog in Oekraïne begon, werd de NAVO ook gedwongen om zichzelf heruit te vinden. Die oorlog is ook al langer bezig dan twee jaar: het conflict in Oekraïne woedt al sinds 2014. Sindsdien is de NAVO aan een "tweede leven" begonnen: de alliantie werd opgericht tijdens de Koude Oorlog, met als nemesis de Sovjet-Unie. Sinds die uit elkaar viel is de NAVO meer gaan focussen op operaties buiten de NAVO-grenzen, zoals in Afghanistan en in de Balkan. Sinds 2014 is de Russische vijand terug, en is de focus weer verschoven naar het verdedigen van het eigen grondgebied. Een verandering die Stoltenberg in goede banen heeft geleid.