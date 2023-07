Anonieme graffitikunstenaar ROA maakt nieuw werk in Aalst: "Een mysterieus figuur"

Hij wordt wel eens de Belgische Banksy genoemd. ROA, een Gentse graffitikunstenaar, heeft muren over de hele wereld beschilderd. Zijn werken zijn te zien in onder meer New York, Berlijn en Bangkok. Toch is zijn identiteit nog altijd een geheim. Zijn werk is herkenbaar door de zwart-wittekeningen van, vaak dode, dieren.