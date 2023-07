Nieuwe stelplaats stadsbussen De Lijn in Mortsel klaar na zomer 2024

De huidige stelplaats voor de stadsbussen van De Lijn in de Antwerpse wijk Zurenborg voldoet niet meer. Ze is te klein geworden en ligt in een woonwijk. Daarom kreeg De Lijn geen exploitatievergunning meer. Er is dan beslist om te verhuizen naar een terrein in Mortsel, ten zuiden van de luchthaven van Deurne. De werken startten in 2022 en vlotten goed, zegt De Lijn. Toch is er enkele maanden vertraging nadat een deel van het terrein vervuild bleek met PFAS. Het overgrote deel van de verontreinigde grond is intussen afgegraven en weggevoerd. De stelplaats zal wellicht in september 2024 in gebruik worden genomen.