Open VLD in woelig water: komen er voorzittersverkiezingen of aanvaardt partijbestuur voorstel De Croo?

Vier jaar geleden was Francesco Vanderjeugd nog zelf kandidaat-partijvoorzitter, maar nu laat hij opvallen vaal de naam van Maggie De Block vallen. Kan hij in de glazen bol van de premier kijken die zoals gezegd met een voorstel zal komen? "De vraag is of je nu naast de premier iemand moet zetten die zich moet gaan bewijzen zo kort voor de verkiezingen en of dat een verstandige keuze is. Of zoeken we toch iemand die de rust kan doen terugkeren?" Vanderjeugd lijkt gewonnen voor de tweede mogelijkheid.