Ex-bewoner opgepakt in onderzoek naar brandstichting bij woningbrand in Roeselare

Wat de oorzaak is van de brand is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt nu wel of de brand zou aangestoken zijn. Volgens de eerste vaststellingen zou het vuur beneden ontstaan zijn en zich heel snel verspreid hebben. Op het moment van de brand was niemand aanwezig.

In kader van het onderzoek is de ex-bewoner van de woning opgepakt en wordt hij ondervraagd. Of hij iets met de brand te maken heeft, is voorlopig nog onduidelijk. Volgens buren zou de man wel zondag al zijn spullen uit de woning gehaald hebben. Hij is ook maandagochtend nog in de omgeving van de woning gezien.