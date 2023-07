Politie vs. Brusselse jongeren: vanwaar die gespannen relatie en wat is de oplossing?

Een deel van de oplossing kan liggen in nog meer praten. "Die identiteitscontroles gebeuren ook heel snel, vaak zonder dat men iets zegt, of aangeeft waar het over gaat. Een routinecontrole zegt heel weinig. Heel veel controles gebeuren niet omdat men op zoek is naar een specifieke dader." Van Praet benadrukt wel dat ze zich niet wil uitspreken over de controles aan het Muntplein, waar de afgelopen dagen wel heel wat over te doen was.

"Als er een redenering achter die controles zit - en ik zeg niet dat die er niet is - moeten we die misschien eens meer op tafel leggen. Want nu is het voor jongeren, jeugdwerkers en voorbijgangers vaak moeilijk te begrijpen. En de redenering: 'die jongeren zorgen voor last' is niet voldoende, het is niet individueel, het motiveert geen identiteitscontrole van vier jongens op een bankje."