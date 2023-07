Poperinge wil tweede treinspoor in station na aanhoudende problemen 

De afgelopen weken heeft de stad Poperinge heel wat klachten gekregen van treinreizigers die niet in het eindstation van Poperinge geraken. Door defecte treinen en vertragingen is de dienstregeling vaak verstoord. "In de klachten gaat het vooral om vertragingen. Het gevolg is dat mensen met bestemming Poperinge gewoon afgezet worden in Menen of Ieper. Door voortijdig te stoppen kan de trein dan zijn achterstand inhalen, maar daardoor staan treinreizigers richting Poperinge in de kou”, zegt burgemeester van Poperinge Christof Dejaegher (CD&V).

Om de problemen tegen te gaan wil de stad Poperinge een tweede spoor in het station van Poperinge. "Omdat er op dit moment maar één spoor is moeten de treinen op elkaar wachten. Als er een tweede bijkomt moeten treinen met vertraging niet meer wachten en is er een extra spoor voor als er problemen zijn op het eerste spoor", klinkt het bij Dejaegher. In de motie heeft de stad het ook over de netheid van het station. Ze vragen om de perrons op te frissen.

"We zijn in gesprek met Poperinge, maar op dit moment volstaat de huidige capaciteit van het spoor in het station", reageert Infrabel. De kans dat er een tweede spoor gaat komen, lijkt dus klein.