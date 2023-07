Historische waterput gerenoveerd in Voeren: "Mooie plek om tot rust te komen"

Buurtbewoner Hans Rijnders is één van die initiatiefnemers. "We begonnen de restauratie beneden in de put en werkten zo naar boven", vertelt Hans. "De waterput werd vroeger gebruikt door de boerderijen in de buurt, maar geraakte in verval. Hij werd gerestaureerd en ook de omgeving is aangepakt. Nu is het een mooi hoekje waar je tijdens een wandeling of fietstocht tot rust kan komen."