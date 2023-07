"Draw for change!": vrouwelijke cartoonisten tonen de kracht van de pen in Brussels Stripmuseum 

Tien dagen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, vluchtte Victoria Lomasko (°1978) naar België; ze werd daarbij geholpen door het Belgische productiehuis Clin d’oeil films die op dat moment de Russische episode uit de docureeks aan het draaien was. Nu verblijft ze in Leipzig, in Duitsland. “Het gaat goed en slecht met mij. Goed omdat er veel professionele interesse is in m’n werk. Daar droomde ik van toen ik nog in Rusland was, tien jaar lang geïsoleerd. Maar slecht omdat ik zo moet vechten voor een verblijfsvergunning. Als artiest loop ik verloren in de bureaucratie…”