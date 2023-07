Schaatsbaan Hasselt blijft deze zomer dicht door defect koelinstallatie: voorbereiding ijshockeyclub valt in het water

En dus moest de club zelf uitkijken naar alternatieven, want in september gaat hun competitie opnieuw van start. "Het was te moeilijk om onze trainingen te verplaatsen naar andere Vlaamse schaatsbanen, want die liggen al snel anderhalf uur verwijderd van Hasselt. Dat is voor onze leden en hun ouders vaak niet mogelijk", vertelt de voorzitster. "Voor de oefeningen die we niet noodzakelijk op het ijs moeten doen, mogen we de sporthal van de Handelsschool in Hasselt gebruiken. Voor onze trainingen op het ijs wijken we uit naar de schaatsbaan van Geleen, in Nederlands-Limburg."