Brussel zoekt bloemist voor kiosk in voetgangerszone

Het is niet de eerste keer dat de stad een bloemist wil aantrekken voor de kiosk, die er staat sinds de heraanleg van de centrale lanen. Via een aanbesteding ging de Stad Brussel eerder al op zoek naar een bloemenverkoper omdat die ontbrak in de buurt. Begin 2019 nam bloemist Raphaël zijn intrek in het moderne gebouwtje van amper 5,7 m2 groot. Lang duurde zijn verblijf op de Anspachlaan echter niet: eind 2019 stond de kiosk alweer leeg.