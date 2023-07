Stad Sint-Truiden brengt enkele bejaarde bewoners van Triamant onder in rusthuis en psychiatrisch ziekenhuis

Ook Ethias heeft zich aangesloten bij de klacht van het stadsbestuur tegen Triamant. Ethias is eigenaar van een deel van de serviceflats, het investeerde in 2012 36 miljoen euro in de gebouwen, net als in andere seniorenvoorzieningen.

"We zijn alleen maar eigenaar van een deel van de serviceflats, we hebben niets te maken met de exploitatie ervan", zegt Ethias-woordvoerder Serge Jacobs. "Toen we vorige week de problemen vernamen, hebben we meteen de eigenaars, de stad Sint-Truiden en het Agentschap Zorg en Gezondheid gecontacteerd. We hebben ons aangesloten bij de strafklacht tegen Triamant door ons burgerlijke partij te stellen. Op die manier willen we enerzijds op de hoogte gehouden worden van de evoluties in dit dossier, en anderzijds blijven aandringen op een respectvolle behandeling van de bewoners."