Strengere regels op komst voor bierfietsen in Gent? "Gentenaars zijn het beu"

Of er net als in Amsterdam een verbod komt op bierfietsen, wil Van Braeckevelt (nog) niet gezegd hebben. "We moeten alles bekijken om ervoor te zorgen dat de overlast die er vandaag is, in goede banen te leiden. Dat begint met het inventariseren, het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld over het aantal bierfietsen die er momenteel rondrijden. Want mensen storen zich niet aan iets dat één keer passeert, maar wel als het meerdere keren passeert en er hier en daar dan nog wat balorigheid bijhoort. Dan begrijp ik dat mensen dat beu zijn. Als het een plezier is voor weinigen en een overlast voor velen, moet je je de vraag stellen in welke mate we daar als overheid in moeten tussenkomen. Daarover ga ik graag het debat aan in het college."