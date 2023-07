Verplichte taaltest voor nieuwkomers: "Nog niet betrouwbaar en niet haalbaar tegen september"

"De testen zijn nog niet betrouwbaar", zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1, "en dat is problematisch want ze zijn het toegangsticket tot de Vlaamse samenleving." Zo bepaalt de taaltest mee of iemand een sociale huurwoning krijgt of niet. "We moeten voorkomen dat de test een loterij wordt", benadrukt Vandromme.