Taliban kondigt totaalverbod op schoonheidssalons voor Afghaanse vrouwen aan

Na het ontzeggen van de toegang voor vrouwen tot het secundair onderwijs, de universiteiten en administratieve ambten, werd het voor vrouwen begin april ook verboden om voor de Verenigde Naties of andere ngo's te werken. Enkele weken geleden sprak Richard Bennett, verslaggever over de situatie in Afghanistan bij de VN, over "sterke discriminatie" die "gekenmerkt wordt door gender apartheid".

De sluiting van de schoonheidssalons is dus een verdere stap in het afbouwen van de carrièremogelijkheden van vrouwen en kost duizenden vrouwen hun job. Vele vrouwen zijn daarom misnoegd. Zo vertelde een anonieme uitbaatster van een schoonheidssalon in Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan, dat zij de enige kostenwinner is van haar gezin sinds het overlijden van haar man in 2007. Door het verbod wordt zij aldus aan haar lot overgelaten.