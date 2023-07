Tienen krijgt herdenkingsplaats voor huisdieren

En dat alternatief vond Thomas in Denderleeuw. "In een park in Denderleeuw staat er een monument, beeldwerk, van een lokale kunstenaar. Op dat monument kan je de naam van je huisdier en sterfdatum neerschrijven. En dat vond ik mooi idee. Want enerzijds creëer je een herdenkingsplaats voor je overleden huisdier, maar ook een plaats waar mensen met elkaar kunnen praten over hun huisdier."