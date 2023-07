Tom Ongena wordt interimvoorzitter van Open VLD

Ongena legde in 2019 de eed af als Vlaams Parlementslid en zetelt sinds eind 2020 in de Senaat. Hij is ook actief in verscheidene commissies, waaronder die van "Binnenlands Bestuur en Inburgering" en "Werk en Economie".

Na een licentiaat in de rechten te hebben behaald aan de universiteit van Antwerpen, werkte Ongena een tijdlang als onderzoeker internationaal strafrecht. Hierna werd hij woordvoerder van toenmalig Vlaams minister-president Bart Somers en nationaal partijwoordvoerder. Ook was hij in het verleden gemeenteraadslid in Mechelen en schepen in Sint-Katelijne-Waver.