Een inkijk in de krantenlobby: waarom uitgeverijen zulke nauwe banden hebben met postbedrijf Bpost

PPP over bedrijfsinformatie die Bpost in handen kreeg: "Dat is niet normaal"

PPP is er niet mee gediend dat uitgeverij DPG Media die info lekte aan hun concurrent, Bpost. "Het feit dat wij iets onderhandelen met een klant (DPG Media, red.) en onze klant die info doorstuurt naar een van onze concurrenten (Bpost, red.), wij vinden dat niet normaal", reageert de CEO van PPP, Michel D’Alessandro. "Dat is strikt vertrouwelijke informatie. Wij betreuren het feit dat een van onze klanten dat doorstuurt naar onze directe concurrent. Dat is niet acceptabel."

Anderzijds durft PPP geen stappen te ondernemen tegen de uitgevers, omdat het grote klanten zijn. "Het gaat over een grote klant. In onze dagdagelijkse samenwerking zijn wij tevreden met deze klant, en we willen die commerciële samenwerking niet in gevaar brengen", zegt de CEO.