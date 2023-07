UZ Gent kan als eerste ziekenhuis in Vlaanderen in halfuurtje huidkanker opsporen met nieuw scanapparaat

De dienst Dermatologie van het UZ Gent gebruikt sinds kort een nieuw toestel voor de diagnose van oppervlakkige vormen van huidkanker: de confocale laserscanmicroscoop VivaScope 3000. Het UZ is pas het tweede ziekenhuis in België dat over zo'n toestel beschikt, na het ULB Erasmeziekenhuis in Brussel. Door het toestel kan een dermatoloog al na een halfuur een diagnose stellen, terwijl dat met de traditionele methodes een tot twee weken duurt.