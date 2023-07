"Vakantie geboekt": dit zijn de leestips van Klara-presentator Heleen Debruyne

Deze zomer wil Debruyne “Ei, foetus, baby” van Trudy Dehue lezen. Een non-fictie boek over de geschiedenis van vijf eeuwen kennis over zwangerschap en abortus.

Dehue is een Nederlandse wetenschapsfilosoof. “Dehue ontdekte dat meer technologie en een betere kennis over de zwangerschap vreemd genoeg helemaal niet betekent dat de vrouw ook meer autonomie over haar lichaam krijgt,” vertelt Debruyne. “Zo worden echografieën door tegenstanders van abortus gebruikt om op de emoties in te spelen. Onmisbare kennis, zeker nu abortus in grote delen van de wereld opnieuw onder vuur ligt.”