Veel interesse voor inboedel baandancing "De Toverfluit" in Zoersel: "Veiling is overweldigend succes"

Steven Teughels van veilinghuis Hammertime is blij dat zij de veiling mogen organiseren. "We zijn vereerd dat we de iconische "Toverfluit" mogen veilen. Er is erg veel interesse. Meestal wordt er pas tegen het einde van de veiling geboden, maar nu zag ik vanmorgen dat er al per kavel zo'n 20 à 30 biedingen waren. Dat wordt dus een overweldigend succes."