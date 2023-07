Vier miljoen illegale sigaretten onderschept in haven van Zeebrugge

Dankzij een internationale samenwerking kon de douane van de Zeebrugse haven maandag een grote lading illegale sigaretten in beslag nemen. Het ging om 3.926.720 sigaretten verstopt in uitgeholde balken van zes meter lang. "Ze waren voorzien van Oekraïense fiscale bandjes. De pakjes sigaretten werden in balken vervoerd door een vrachtwagen met Litouwse nummerplaten", vertelt woordvoerder Francis Adyns van FOD Financiën.

De Litouwse trucker die de sigaretten vervoerde, werd verhoord, maar mocht daarna weer beschikken. De grote lading sigaretten was vermoedelijk bestemd voor de Britse markt.