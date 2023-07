Vilvoorde geeft negatief advies voor herinrichting Ring rond Brussel

"Men heeft de mond vol van klimaatuitdagingen en duurzaamheid, maar voor de Ring rond Brussel is dat precies van geen tel. Als ik dat vergelijk met wat er in Antwerpen gebeurt, waar men nadenkt over overkappingen en het creëren van nieuwe groene ruimtes, dan heeft de Vlaamse overheid hier als berg een kleine muis gebaard. Ik denk dat men best de hertekening van de Ring en het viaduct nog eens herbekijkt door een duurzame bril, anders zetten we stappen achteruit in plaats van vooruit ”, besluit Bonte.