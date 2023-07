Vlaams Belang voert actie in Boom tegen agressie op buschauffeurs

Vrijdag kreeg een buschauffeur van De Lijn in Boom een vuistslag in het gezicht. Eind vorig maand werd een vrouwelijke buschauffeur hardhandig aangepakt aan het station van Herentals. Voor Vlaams Belang is de maat vol. "Het is het zoveelste geval van agressie tegen buschauffeurs", zegt Booms gemeenteraadslid Hans Verreyt (Vlaams Belang). "We staan hier enerzijds als steunbetuiging voor de slachtoffers. Anderzijds willen we dat er eindelijk maatregelen worden genomen voor de veiligheid van de buschauffeurs."