Vliegtuig met Bart De Wever moet landing op Zaventem op laatste moment afbreken

De piloot van de vlucht uit Hamburg besloot op het laatste moment de landing af te breken en opnieuw op te trekken. Brussels Airport bevestigt dat er een onderhoudswagen mogelijk te dicht bij de landingsbaan stond. "Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de passagiers", is te horen. "De voorziene veiligheidsprocedures hebben gewerkt en hebben geleid tot een 'go around' van het betrokken vliegtuig, op instructie van de luchtverkeersleiding."