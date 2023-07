Eindelijk een elektrische trein tussen Hasselt en Mol: het hele Limburgse spoornet heeft nu elektrische bovenleidingen

"Het waren gigantisch grote werken", vertelt Petit. "De voorbije drie en half jaar hebben we op het tracé van 38 kilometer tussen Hasselt en Mol de bovenleiding geëlektrificeerd en geïnstalleerd. Er zijn 1.250 bovenleidingspalen geplaatst en meer dan 300 kilometer aan kabels en draden afgerold. In Leopoldsburg, Heusden-Zolder en in Zonhoven zijn er installaties gebouwd die ervoor zorgen dat er stroomtoevoer is en dat de hoogspanning wordt omgezet. Zo kunnen de treinen elektrisch rijden."

"In Beringen zijn dan weer drie bruggen vernieuwd en ook in Heusden-Zolder is een brug vernieuwd. Er is meer dan 50 miljoen euro geïnvesteerd."