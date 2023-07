Wandelaars in Waasland kunnen uitrusten op originele banken in W-vorm

Wie gaat wandelen langs Wase wegen kan hier en daar uitrusten op een W-vormige bank. De bank is gemaakt in staal en hout in de vorm van het logo van het Waasland. Toerisme Oost-Vlaanderen plaatste de rustbanken. Je kan er even gaan zitten en van de natuur genieten, picknicken, of info over de streek lezen.

De rustpunten vind je langs het wandelnetwerk Moervaartvallei en het netwerk Grenspark Groot-Saeftinghe. Die netwerken lopen door de gemeenten Wachtebeke, Moerbeke, Stekene en Sint-Gillis-Waas. In totaal een netwerk van 420 kilometer dat in 2020 werd geopend.

Je vindt de banken al in het Kloosterbos in Wachtebeke, de Dijkstraat in Sint-Gillis-Waas en eind deze zomer aan de Stekense Vaart in Stekene. Ook aan het Vingerlingpad in Beveren komt een rustpunt. Later dit jaar krijgt Moerbeke er nog een aan de belevingsbrug aan de Pereboomsgatkreek. Gedeputeerde van de provincie voor Toerisme Leentje Grillaert (CD&V), vertelt dat er ook dit jaar nog een oversteek komt aan de Pereboomsgatkreek. "Die zal het wandelnetwerk nog aantrekkelijker maken.”